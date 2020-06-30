أمانة الاحساء : إعادة تنظيم أسواق الخضار ” المؤقتة ” لتشمل ( الرطب والموسمية )

المناطق - الأحساء

أعادت أمانة الاحساء تنظيم أسواق الخضار والفواكه ” المؤقتة ” والتي تم استحداثها مؤخراً امتداداً لتعزيز جهود الأمانة في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، حيث سيشمل ذلك تخصيص اكشاك لبيع محصول الرطب وكذلك المنتوجات الزراعية الموسمية ، ودعت الأمانة المزارعين وأصحاب المزارع الراغبين بالحصول على ” موقع بيع ” في 10 مواقع مؤقتة في المدن والبلدات الى المبادرة بالتسجيل والاطلاع على الاشتراطات الخاصة بذلك عبر البوابة الالكترونية للامانة ، وذلك وفق مااوضحه أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم ، والذي أشار الى انه تم تحديد اشتراطات عدة يتوجب على المزارع اوالمستفيد التقيد بها ومنها ( أن يكون البائع مواطناً مع تواجده خلال فترة البيع ، التقيد بتعليمات إدارة موقع السوق المؤقت ، الالتزام بعدم فرز الخضار والفواكه في موقع البيع ، التقيد ببيع المنتوجات الزراعية المحلية الموسمية في المواقع المخصصة لها ، الحرص على المحافظة على أوقات البيع بما يتفق مع الأنظمة ويتماشى مع جميع فترات السوق ، يشترط تفعيل الموقع خلال يومين من الاستلام ، يمنع استخدم الموقع لاغراض التأجير ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، الالتزام بالبطاقة التعريفية أثناء سير البيع ويمنع استخدامها في مواقع أخرى ،يحق للأمانة إزالة السوق في أي وقت تراه مناسب حسب المصلحة العامة ولايحق للبائع الاعتراض على ذلك ).