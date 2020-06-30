أمانة الاحساء : إعادة تنظيم أسواق الخضار ” المؤقتة ” لتشمل ( الرطب والموسمية )

أعادت أمانة الاحساء تنظيم أسواق الخضار والفواكه ” المؤقتة ” والتي تم استحداثها مؤخراً امتداداً لتعزيز جهود الأمانة في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، حيث سيشمل ذلك تخصيص اكشاك لبيع محصول الرطب وكذلك المنتوجات الزراعية الموسمية ، ودعت الأمانة المزارعين وأصحاب المزارع الراغبين بالحصول على ” موقع بيع ” في 10 مواقع مؤقتة في المدن والبلدات الى المبادرة بالتسجيل والاطلاع على الاشتراطات الخاصة بذلك عبر البوابة الالكترونية للامانة ، وذلك وفق مااوضحه أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم ، والذي أشار الى انه تم تحديد اشتراطات عدة يتوجب على المزارع اوالمستفيد التقيد بها ومنها ( أن يكون البائع مواطناً مع تواجده خلال فترة البيع ، التقيد بتعليمات إدارة موقع السوق المؤقت ، الالتزام بعدم فرز الخضار والفواكه في موقع البيع ، التقيد ببيع المنتوجات الزراعية المحلية الموسمية في المواقع المخصصة لها ، الحرص على المحافظة على أوقات البيع بما يتفق مع الأنظمة ويتماشى مع جميع فترات السوق ، يشترط تفعيل الموقع خلال يومين من الاستلام ، يمنع استخدم الموقع لاغراض التأجير ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، الالتزام بالبطاقة التعريفية أثناء سير البيع ويمنع استخدامها في مواقع أخرى ،يحق للأمانة إزالة السوق في أي وقت تراه مناسب حسب المصلحة العامة ولايحق للبائع الاعتراض على ذلك ).
وأضاف الملحم .. تخصيص الأمانة لاسواق مؤقته يأتي ضمن استراتيجيتها الوقائية لمواجهة فايروس «كورونا»، وخدمة المستهلكين بصورة افضل وتقليل الازدحام تحقيقاً للتباعد الاجتماعي ومواكبةً لتوجيهات جهات الاختصاص والتي تقتضي بضرورة الحد من التجمعات لضمان عدم انتشار الفايروس، لافتاً الى ان مثل هذه الأسواق المؤقتة تُسهم في إتاحة خيارات متعددة للمستهلك، وتزيد من معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضار والفواكه، وتُوفر فرص عمل للراغبين في مزاولة هذا النشاط من المواطنين في ظل المعدلات المتنامية للطلب ووفرة مخزون المنتج الزراعي .
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