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بلدية رفحاء تزرع 162 ألف شجرة وزهرة في النصف الأول من عام الجاري 2020م

بلدية رفحاء تزرع 162 ألف شجرة وزهرة في النصف الأول من عام الجاري 2020م
http://almnatiq.net/?p=879583
المناطق - واس

كشفت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أنها قامت بزراعة 150 ألف زهرة و12 ألف شجرة وشتلة بمختلف شوارع وميادين المحافظة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م.
وبينت أنها تستهدف زراعة 90 ألف زهرة و3 آلاف شجرة وشتلة خلال العام الجاري ضمن إستراتيجية البلدية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتنويع أنواع الأشجار والشجيرات في المحافظة وإضفاء طابع جمالي على المواقع البارزة في المحافظة من خلال تنسيق تلك المواقع وتحسينها وتجميلها وإبرازها بالشكل الذي يتناسب مع أهمية ومكانة المحافظة.
وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة أن البلدية تواصل أعمالها في تجميل وتحسين الطابع البصري والجمالي، من خلال زراعة الاشجار والزهور؛كما تقوم بتنفيذ مشروع صيانة الحدائق والساحات البلدية بصفة عامة، مشيراً إلى أن البلدية لديها خطة مجدولة لتنظيم أشجار الشوارع والعـنـاية بها،واستمرارية زيادة المسطحات الخضراء،وكذلك استمرار عملية تقليم الأشجار وتنسيقها واستبدال التـــربة وتمديد شبكات الري في جميع مواقع المحافظة.

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