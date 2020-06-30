وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يعتمد تأسيس جمعية ألفة للتنمية الأسرية بحفر الباطن

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صدر قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالموافقة على تأسيس “جمعية ألفة للتنمية الأسرية بحفرالباطن ” برقم التسجيل 1653 ، وتعد جمعية ألفة للتنمية الأسرية أول جمعية متخصصة في مجال الأسرة بالمحافظة ، ويرأس مجلس إدارتها مشعل بن عبدالله الشريع وعضوية حماد بن غربي الشمري ، نايف بن مرزوق الشريهي ، الدكتورة ريم محمد الحربي ، وعبدالله عواض المطيري ، وأسماء محمد اللهيميد.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية ألفة الأسرية مشعل الشريع أن جمعية “ألفة” تعد أحد المراكز الأسرية الغير ربحية المهمة بحفر الباطن ،حيث تقوم بدور فعال في الإصلاح والإرشاد الأسري، فيما يتركز نشاط الجمعية في العمل على جانبين مهمين هما, الجانب الوقائي والجانب العلاجي, إضافة إلى المساعدة في حل الخلافات الأسرية عن طريق الحلول الممكنة بكل سرية وأمانة من قبل نخبة من المصلحين الأسريين المتخصصين بالجانب الأسري، كما تُعنى بقضايا الأسرة من استشارات أسرية وإصلاح أسري وتدريب.