‏محافظ الخرج يدشن الحملة الإلكترونية الخاصة بفعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

المناطق -الخرج

دشن محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بحضور مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي الحملة الإلكترونية الخاصة بفعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واطلع المحافظ على العرض المرئي الذي تناول جهود الدولة ممثله في أجهزتها الأمنية في مكافحة هذه الآفة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لحماية المجتمع منها.

وقد قدم المحافظ شكره للإدارة التي حرصت على إقامة هذه الفعالية في ظل جائحة كورونا وفق التزامها بالاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي .