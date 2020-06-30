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مبادرتان لتعزيز الوقاية من كورونا بين منسوبي فرع الموارد بالرياض

مبادرتان لتعزيز الوقاية من كورونا بين منسوبي فرع الموارد بالرياض
http://almnatiq.net/?p=879595
المناطق - الرياض

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الاسبوع الحالي مبادرتان مجتمعيتان بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية لتعزيز الوقاية من فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بمايضمن سلامة منسوبيه اثناء مباشرتهم لأعمالهم الإدارية والميدانية .

أولى تلك المبادرات نفذتها إدارة المسؤولية الاجتماعية وتتضمن التعقيم الوقائي للمساجد والمصليات في مبنى الفرع والفروع الإيوائية التابعة له بالتعاون مع شركة لانا الطبية وشركة موبي للمنظفات وجمعية ريف الخيرية فيما نظمت ادارة الأسر الكافلة المبادرة الثانية “رعاية” بالتعاون مع مستشفى الحمادي وتم خلالها توفير المستلزمات الوقائية مثل اجهزة قياس الحرارة والكمامات والمعقمات بالإضافة إلى توزيع المطبوعات التوعوية على كافة موظفي وموظفات الفرع .

تأتي هذه المبادرات استكمالاً للجهود الاحترازية التي اعتمدها فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض مؤخراً بهدف رفع مستوى الوعي بين فئاته المستفيدة وتوفير البيئة الآمنة والصحية للكادر العامل معهم في كافة مقرات العمل.

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