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” تنفس” صيف السعودية .. شغف الطبيعة وتناغم التاريخ مع الثقافة

” تنفس” صيف السعودية .. شغف الطبيعة وتناغم التاريخ مع الثقافة
http://almnatiq.net/?p=879614
المناطق - واس

حرارة الأجواء في بعض مناطق المملكة لن تكون عائقا بإذن الله في قضاء أوقات ممتعة للفرد والأسرة في المملكة خلال صيف هذا العام، إذ جاء إعلان وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق صيف السعودية “تنفس” كفرصة لاكتشاف الوجهات السياحية المتعددة في المملكة وما تحويه من كنوز تاريخية وطبيعية وثقافية .
صيف السعودية هذا العام الذي ينظم خلال الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020م يركز على نقاط جذب سياحية متنوعة في المملكة بما يتوافق مع طبيعة وطقس المكان وذلك في عشر وجهات سياحية هي : ( الرياض، الشرقية، تبوك، الباحة، عسير، جدة، الطائف، ينبع، أملج، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ) فكل وجهة لها ميزتها التي تختص بها.
واختيرت تلك الوجهات نظير ما تتمتع به من طبيعة ساحرة، وتنوع مناخي، وعمق تاريخي، ففيها الأودية الخصبة والمناطق الرملية وعجائب التشكيلات الصخرية، والشواطئ الساحرة والهادئة، والغابات الكثيفة والأجواء الباردة والقرى التاريخية والتراثية، والفعاليات الترفيهية.
أكثر من 100 باقة منوعة للوجهات السياحية تقدم بصيف هذا العام خصصتها هيئة السياحة عبر الموقع الإلكتروني “روح السعودية” https://www.visitsaudi.com/ar للأفراد والأسر والسياح وتضم خيارات واسعة تناسب جميع الأذواق والمتطلبات للاستمتاع بالأنشطة السياحية المتنوعة، مثل الرحلات والأنشطة البحرية والبرية والرياضات الجبلية إلى جانب رحلات اليوم الكامل لاستكشاف البحر والسواحل والجزر بالمملكة .
ولم يقتصر صيف “تنفس” على جانب اكتشاف الطبيعة والاستجمام فحسب بل امتد إلى جوانب متعددة من أبرزها الشأن الثقافي إذ تشمل الباقات السياحية رحلات استكشافية للحضارات القديمة والأثرية والمدن والقرى التاريخية والمتاحف المتنوعة الموجودة في 10 وجهات سياحية من شمال المملكة وحتى جنوبها ومن غربها حتى شرقها.
ويُعول المواطن والمقيم على الاهتمام بالأماكن السياحية وما تملكه المملكة من مقومات وتنوع كبير في الطبيعة ليكون هذا الموسم هو بداية حقيقية لتطوير قطاع السياحة بما يتناسب مع الطموحات والآمال.

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