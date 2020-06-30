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القمة الأوروبية الكورية ترحب بقرارات مجموعة العشرين

القمة الأوروبية الكورية ترحب بقرارات مجموعة العشرين
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المناطق - واس

عقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جايين ، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ، اجتماعًا عبر الفيديو اليوم.
ورحب قادة الاتحاد الأوروبي وكوريا بخطة عمل مجموعة العشرين التي تبناها وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنك المركزي لدعم الاقتصاد العالمي أثناء الوباء وبعده ، ووافقوا على مواصلة تنسيق استجاباتهم.
كما أقروا في بيان مشترك نشر في بروكسل بأن جائحة (كوفيد 19 )تؤثر في كل دولة من دول العالم ، مما يؤدي إلى معاناة إنسانية هائلة ، مما يضع ضغوطًا هائلة على أنظمة الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ، فضلاً عن الاقتصادات التي تتضرر بشدة وتعرض الوظائف للخطر.
وأعربوا عن التزامهم القوي بالتغلب على هذا التحدي بالعمل مع الشركاء على الصعيد العالمي والتضامن ، بما في ذلك في مجموعة العشرين ومنظومة الأمم المتحدة.
واستكشف القادة المزيد من مجالات التعاون داخل الشراكة الإستراتيجية وتطلعوا إلى عقد اجتماع قمة في سيئول في المستقبل القريب عندما تسمح الظروف بذلك .
وأشاد الاتحاد الأوروبي بالخطوات الاستباقية والمبتكرة التي اتخذتها جمهورية كوريا لمنع ومعالجة كوفيد 19 بطريقة شفافة ومفتوحة وديمقراطية.
وشدد القادة على أهمية تعزيز قدرات الاستجابة وتعزيز تبادل المعلومات ، وسيسعى الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا إلى تعزيز التعاون في هذا الصدد ، بإشراك السلطات الصحية المختصة ومراكز السيطرة على الأمراض.
وأعاد المسؤولون تأكيد دعمهم لمنظمة الصحة العالمية ، معترفين بالدور الذي تلعبه في تنسيق مكافحة جائحة كوفيد 19.
ورحبوا بالقرار الذي اتخذ مؤخراً في جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين ، والذي يطلب من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن يبدأ ، في أقرب وقت مناسب ، عملية تدريجية للتقييم المحايد والمستقل والشامل لاستعراض الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة من منظمة الصحة العالمية.
وأكدوا عزمهم على مساعدة البلدان النامية ، بما في ذلك في أفريقيا ، في مواجهة عواقب وباء كوفيد 19 ، وعلى الصعيد الاقتصادي أكد المشاركون في القمة على استعادة النمو الاقتصادي القوي وبناء اقتصادات ومجتمعات أكثر مرونة واستدامة وشمولاً وأعلنوا أنه سيتم دمج التحول الأخضر والتحول الرقمي في إستراتيجيات الانتعاش.
وكرروا هدفهم في إبقاء الأسواق والنظام التجاري مفتوحًا ، والعمل على حل الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة وغير تمييزية وشفافة وقابلة للتنبؤ ومستقرة ، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وفي هذا الصدد ، رحبوا “بإجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين استجابة لـكوفيد 19 التي أقرها وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين.
وشددوا على أن تدابير الطوارئ التي تهدف إلى حماية الصحة يجب أن تكون مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة لتجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور والتجارة الدولية.
وأكدوا عزمهم على التشاور والتنسيق للمساعدة في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين ، على أساس الالتزامات والالتزامات بموجب القانون الدولي ، وناقشوا الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
كما تبادلوا وجهات النظر حول الاتفاق النووي الإيراني والصراع في شرق أوكرانيا.

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