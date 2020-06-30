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“نيوم” تطلق الدورة الثانية من برنامج تعليم اللغة الانجليزية في منطقة تبوك بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان الأهلية

“نيوم” تطلق الدورة الثانية من برنامج تعليم اللغة الانجليزية في منطقة تبوك بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان الأهلية

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“نيوم” تطلق الدورة الثانية من برنامج تعليم اللغة الانجليزية في منطقة تبوك بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان الأهلية

“نيوم” تطلق الدورة الثانية من برنامج تعليم اللغة الانجليزية في منطقة تبوك بالتعاون مع جامعة فهد بن سلطان الأهلية
http://almnatiq.net/?p=879637
المناطق- تبوك- علي العميري:

أطلقت شركة نيوم بالتعاون مع جامعة الأمير فهد بن سلطان النسخة الثانية من برنامجها لتعليم اللغة الانجليزية والذي يستهدف نحو 300 مستفيد ومستفيدة من أبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم.
وستنطلق الدراسة بدءاً من يوم السبت 13 ذو القعدة الموافق 4 يوليو وتمتد لمدة 6 أسابيع. ويقيم البرنامج دوراته في منطقتين الخريبة (لخدمة أبناء منطقة الخريبة وشرما وقيال) والبدع (لخدمة أبناء منطقتي البدع ومقنا) على مستويات مختلفة في اللغة الانجليزية، بعد أن يتم تحديد مستوى الطلاب في بداية البرنامج. ويتم إقامة الدورات ثلاث مرات أسبوعياً على مدى 6 أسابيع مما يعادل 53 ساعة تدريبية بنهاية البرنامج.

وسيتم اختيار المشاركين في الدورة من بين المسجلين سابقاً في مبادرة تعليم اللغة الإنجليزية التي أطلقتها شركة نيوم على موقع المسؤولية الاجتماعية شهر يونيو الجاري. وسيتم إرسال رسائل نصية مباشرة للمقبولين في البرنامج، لتأكيد تسجيلهم من خلال الدخول على رابط التسجيل الذي سيصل مع الرسالة.

وسيتم تدريب الطلاب من قبل كادر أكاديمي يضم مدربين نساء ورجال من جامعة الأمير فهد بن سلطان يشمل مراحل مخلتفة من اللغة الانجليزية من خلال منهج مكثف ومطور. وسوف يكون هناك فصول دراسية منفصلة للطلاب والطالبات.

وتعتبر هذه الدورات امتداداً لجهود الشركة لتعليم اللغة الإنجليزية لأبناء المجتمع المحلي في منطقة نيوم وتبوك، حيث سبق أن أعلنت شركة نيوم هذا الشهر عن فتح التسجيل في البرنامج، والذي تم إطلاق النسخة الأولى منه على بعد بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال منصة دروب الإلكترونية.

وتهدف هذه المبادرة وغيرها من المبادرات إلى دعم وتمكين أبناء وبنات المجتمع المحلي بهدف تطوير مهاراتهم الأساسية وقدراتهم اللغوية للحصول على فرص عمل في مشروع نيوم والشركات المشغلة والمتعاقدة معه.

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