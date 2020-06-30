بلدي محافظه حقل يطلع على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلديه المحافظة في اجتماعه الـ 53

المناطق- تبوك:

عقد المجلس البلدي بمحافظة حقل جلسته الـ 53 برئاسة رئيس المجلس البلدي المهندس محمد بن عطالله الريس وبحضور رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبد الله سليم العمرني وأعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس البلدي بمحافظة حقل.

وأطلع أعضاء المجلس على الإجراءات الاحترازية التي اتخدتها بلدية المحافظة لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشاره.

كما نوقش خلال الاجتماع عدد من المشروعات الخدمية والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس الهادفة في مجملها إلى تسريع عملية تطوير مدينة حقل والمراكز والقرى التابعة للمحافظة التي تسهم في دفع عجلة التنمية.