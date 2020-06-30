محافظ بيش يرأس أجتماع اللجنة التطويرية لمرسى صيادين المحافظة

المناطق - فضة عطيف

رأس محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة صباح اليوم أجتماع اللجنة التطويرية لمرسى الصيادين بمحافظة بيش ، وذلك بحضور قائد حرس الحدود بمحافظة بيش العقيد ابراهيم عثمان القشيش وممثلين الجهات الحكومية المعنية وممثلين أرامكو السعودية .

حيث ناقش الأجتماع سبل مساهمة المحافظة في تطوير مرسى الصيادين وأستكمال المرافئ التي تلبي حاجة صيادي المحافظة والذي تعمل على تنفيذه أرامكو السعودية، كما أطلع الجميع على أحدث التصاميم والتعديلات الهندسية لتطوير المرسى من قبل المختصين بالشركة المنفذة للمشروع .

وأكد المحافظ في الأجتماع الى أهمية

معالجة أوضاع الصيادين وآليات تطويرها باعتبار أن مشروع تطوير المرسى يخدم تلك الشريحة المهمة، التي تأتي في طليعة اهتمامات وحرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، اللذين يشددان دائماً على أهمية تلك الفئة وتلبية احتياجاتهم.