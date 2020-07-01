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وفاة 15 امرأة و4 رجال فى انفجار “مركز طبي” في طهران

وفاة 15 امرأة و4 رجال فى انفجار “مركز طبي” في طهران
http://almnatiq.net/?p=879688
المناطق_طهران

ارتفع عدد قتلى الانفجار الذي وقع في مركز طبي في العاصمة الإيرانية طهران إلى 19 بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية مختلفة.
ونقل التلفزيون الإيراني عن مكتب المدعي العام في طهران أن قتلى انفجار “مركز سينا الطبي”، في شارع شريعتي بالعاصمة طهران، ارتفع إلى 19 قتيلا، مشيرا إلى أن بينهم 15 امرأة و4 رجال. وفقا لـ “سكاي نيوز”.
وأفاد التلفزيون الإيراني بأن وقع في إحدى العيادات الطبية في تجريش بطهران. وأضاف نقلا عن المتحدث باسم منظمة الإطفاء، جلال ملكي، أن فرق الإطفاء تحاول إخماد الحريق الناجم عن الانفجار، دون توضيح أسباب الحادث، لكنه توقع أن يكون السبب انفجار أسطوانة غاز في مستودع المركز الطبي.
وقال ملكي “سيتم الإعلان عن السبب الأولي للانفجار الذي أودى بحياة 19 شخصا على الأقل، بعد تقييمات الخبراء” . وأضاف ملكي “لكن اسطوانات الأكسجين وغاز الهيليوم من الأسباب الرئيسية للانفجار، وليس تسرب الغاز الطبيعي”.
وأوضح نائب قائد شرطة الأمن في طهران أن “قوات الإنقاذ والإطفاء والطوارئ موجودة في موقع الحادث، ويتم إجلاء العالقين داخل المركز الطبي بواسطة الرافعة”.
وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، إلى أنه تم إنقاذ 20 شخصا آخرين في موقع الحادث.

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