الزراعة: 94 فرصة استثمارية للقطاع الخاص قريبًا

أكدت وزارة الزراعة أنها ستعلن قريبا عن 94 فرصة استثمارية للقطاع الخاص في القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، المهندس أحمد العيادة، خلال لقاء نظمته غرفة الرياض عن بعد أمس، إن الوزارة تتجه لتكوين فرق عمل مع الغرف التجارية، لتحسين وتطوير التسويق الزراعي داخل المملكة، بما يناسب التطور الكبير في المحاصيل الزراعية.

وقال المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إن الناتج المحلي للقطاع الزراعي وصل العام الجاري إلى أكثر من 4 % من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة، مشيرا إلى أن هذه النسبة سترتفع خلال الأعوام المقبلة بصورة أكبر مما هي عليه الآن.