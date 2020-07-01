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الخطوط السعودية تنفي عودة الطيران الدولي.. باستثناء هذه الرحلات

الخطوط السعودية تنفي عودة الطيران الدولي.. باستثناء هذه الرحلات
http://almnatiq.net/?p=879705
المناطق_الرياض

نفت “الخطوط الجوية السعودية”، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة رحلات الطيران الدولي.

وقال حساب “الخطوط السعودية” على موقع “تويتر”؛ ردًا على مستفيد: “نفيدكم بأن جميع الرحلات الجوية الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر”.

وأشارت “الخطوط السعودية”، إلى “استثناء رحلات عودة المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والمقدمين على منصة عودة” من قرار تعليق الرحلات الدولية.

وكان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أكد استمرار تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج البري والبحري عبر منافذ المملكة كافة حتى إشعار آخر وفقًا لما أقرته الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، ذكر أن هناك هناك لجانا مختصة تدرس قرار استئناف الرحلات الدولية مثل قرار عودة الرحلات المحلية.

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