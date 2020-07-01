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“فيسبوك” تحظر حسابات مرتبطة بحركة “بوجالو”

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“فيسبوك” تحظر حسابات مرتبطة بحركة “بوجالو”

“فيسبوك” تحظر حسابات مرتبطة بحركة “بوجالو”
http://almnatiq.net/?p=879706
المناطق_وكالات

كثفت “فيسبوك” حملتها على حركة “بوجالو” الأمريكية المناهضة للحكومة وحظرت حسابات بعض أتباعها الذين شجعوا على العنف خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد العنصرية في الولايات المتحدة

وقالت “فيسبوك” في منشور: “تم منع هذه الشبكة التي تتبنى العنف من الظهور على منصتنا وسنحذف أي محتوى يمجدها أو يؤيدها أو يمثلها”

وصنفت الشركة مجموعة فرعية من أتباع بوجالو، بأنها منظمة خطيرة، مما يعرضها وللمرة الأولى لعقوبات تطبقها “فيسبوك” على 250 جماعة ومنظمة أخرى، تؤمن بتفوق العرق الأبيض

ويأتي التحرك بعد 4 أيام من قرار وزير العدل الأمريكي وليام بار، تأسيس قوة مهام لمواجهة المتطرفين الذين يناهضون الحكومة وينتهجون العنف، ومنهم أعضاء بوجالو وكذلك حركة “أنتيفا” اليسارية

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