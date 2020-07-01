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أكاديمية الحوار تختتم برنامج “الحوار المجتمعي” بحضور ( 101) من المشاركين والمشاركات

أكاديمية الحوار تختتم برنامج “الحوار المجتمعي” بحضور ( 101) من المشاركين والمشاركات

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ضمن البرامج التي يقدمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن بعد

أكاديمية الحوار تختتم برنامج “الحوار المجتمعي” بحضور ( 101) من المشاركين والمشاركات

أكاديمية الحوار تختتم برنامج “الحوار المجتمعي” بحضور ( 101) من المشاركين والمشاركات
http://almnatiq.net/?p=879709
المناطق_الرياض

اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ، برنامج “الحوار المجتمعي ” والذي أقيم عن بعد ، لمدة يوم واحد ، بمشاركة ( 101) من الرجال والسيدات ،وذلك مساء الأثنين 8 ذو القعدة 1441هـ الموافق 29 يونيو 2020م .
ويأتي تنظيم البرنامج سعيًا من المركز لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، واستمرارًا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية ، للتدريب على نشر ثقافة الحوار في ظل تفاعل المركز مع الإجراءات الاحترازية والتدابير التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا والخطوات الحثيثة والفعالة تجاه تعزيز الصحة العامة.
ويهدف البرنامج الذي قدمه المدرب / حسن الجوني، إلى تنمية الوعي وإكساب المشاركين أهم مهارات التعايش المجتمعي.
واستعرض خلال البرنامج عدداً من المحاور منها، تكوين اتجاهات إيجابية نحو الحوار، وأثر القيم المشتركة في تلاحم المجتمع، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال، وترسيخ قيم التحاور والتنوع والتعايش التي تسهم في بناء وطن متماسك ومتلاحم، وتنمية الشعور بالانتماء الوطني.
وتناول البرنامج نماذج من السيرة النبوية، ونماذج من المجتمعات البشرية، كما تناول مهارة التفكير الناقد، ومفهوم الاعتدال والوسطية، ومفهوم التعايش المجتمعي، ومفهوم القيم المشتركة، التعاون، والاحترام، والتراحم.

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