الزكاة والدخل تبدأ تطبيق زيادة القيمة المضافة إلى 15%

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تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، اليوم الأربعاء الأول من يوليو / تموز 2020، تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلاً من 5%

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وفقاً لبيان صحفي

وأشارت، إلى ضرورة مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة

وقررت الحكومة السعودية، في مايو / أيار الماضي، رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15%، على أن يبدأ التطبيق في مطلع يوليو / تموز الجاري

وبدأت وزارة المالية السعودية، تحصيل ضريبة القيمة المضافة، اعتباراً من بداية عام 2018، وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة لدول مجلس التعاون الخليجي

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة، وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، وتعد ضريبة غير مباشرة