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منصة “دروب” تدعو أفراد المجتمع إلى التسجيل والمشاركة في جلسة تدريبية تعقد مساء اليوم حول مفهوم “الذكاء الاجتماعي”

منصة “دروب” تدعو أفراد المجتمع إلى التسجيل والمشاركة في جلسة تدريبية تعقد مساء اليوم حول مفهوم “الذكاء الاجتماعي”

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منصة “دروب” تدعو أفراد المجتمع إلى التسجيل والمشاركة في جلسة تدريبية تعقد مساء اليوم حول مفهوم “الذكاء الاجتماعي”

منصة “دروب” تدعو أفراد المجتمع إلى التسجيل والمشاركة في جلسة تدريبية تعقد مساء اليوم حول مفهوم “الذكاء الاجتماعي”
http://almnatiq.net/?p=879724
المناطق_الرياض

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، اليوم (الأربعاء) الساعة 7:30 مساءً، جلسة تدريبية مباشرة وتفاعلية حول مفهوم الذكاء الاجتماعي وعلاقته بالأبعاد الاجتماعية الخمسة، يقدمها مدير عام الإدارة العامة للأكاديميات في “هدف” د. فهد الشهراني، من خلال منصة “دروبdoroob.sa .

وتهدف الجلسة التدريبية المقرر عقدها اليوم، إلى تأهيل وتدريب موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل والطلاب، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ومن الجدير بالذكر، أنه يتم تنفيذ البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، وأصحاب الخبرات في المجال، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، فيما يحصل المتدرب على شهادة إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

وللتسجيل في الجلسة عبر الرابط المنشور في حسابات التواصل الاجتماعي لمنصة دروب @DoroobSA.

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