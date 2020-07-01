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شاهد.. ضبط أسلحة إيرانية على متن “مركب بحري” في طريقها للميليشيات الحوثية

شاهد.. ضبط أسلحة إيرانية على متن “مركب بحري” في طريقها للميليشيات الحوثية
http://almnatiq.net/?p=879745

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن مقطع فيديو يكشف عن كمية الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها القوات المشتركة على متن (دهو) مقابل سواحل المهرة والتي كانت في طريقها للمليشيا الحوثية الارهابيه يوم 17 إبريل 2020.

كانت القوات المشتركه لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت عن عمليتين نوعيتين ضبطت من خلالها كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للميليشيا الحوثية في اليمن.

وقال بيان للتحالف إن العملية الأولى كانت بتاريخ 17 أبريل 2020 وأحبطت قوات التحالف البحرية محاولة تهريب شحنة من الأسلحة الإيرانية على متن “دهو” قبالة سواحل محافظة المهرة شرق اليمن كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.

وفي العملية الثانية التي كانت بتاريخ 24 يونيو 2020 في حضرموت، تمكّنت القوات البحرية التابعة للتحالف من إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية قبالة السواحل اليمنية كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية.

وأظهرت الصور التي نشرها التحالف كميات الأسلحة الكبيرة والمتنوعة كالمناظير الليلية والنهارية والمضادات الحرارية، والأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار “درون”، وقطع كهربائية للتفجير عن بعد، والعشرات من القناصات، والمعدلات والأسلحة المتوسطة.

من جهتهم، أشاد مراقبون بدور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وجهودها في حماية أمن الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب من خطر التهديدات الإيرانية، وانتهاكها للقانون الدولي بتهريب الأسلحة إلى الميليشيا الحوثية في اليمن.

 

 

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