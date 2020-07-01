شاهد..انفجار في طهران يخلف 19 قتيلاً

المناطق-الرياض

ارتفع عدد قتلى الانفجار الذي وقع في مركز طبي في العاصمة الإيرانية طهران إلى 19 بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية مختلفة.

و نقل التلفزيون الإيراني عن مكتب المدعي العام في طهران أن قتلى انفجار “مركز سينا الطبي”، في شارع شريعتي بالعاصمة طهران، ارتفع إلى 19 قتيلا، مشيرا إلى أن بينهم 15 امرأة و4 رجال.

وكانت تقارير أولية أشارت في وقت سابق إلى أن الانفجار، الذي وقع في الساعة التاسعة و46 دقيقة مساء أمس الثلاثاء، تسبب بمقتل 13 شخصا على الأقل.

وأضاف التلفزيون الإيراني نقلا عن المتحدث باسم منظمة الإطفاء، جلال ملكي، أن فرق الإطفاء تحاول إخماد الحريق الناجم عن الانفجار، دون توضيح أسباب الحادث، لكنه توقع أن يكون السبب انفجار أسطوانة غاز في مستودع المركز.