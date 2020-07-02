أبل تحضّر مفاجأة للمستهلكين مع هاتفها “آيفون 12”

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أفاد تقرير لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، بأن شركة أبل الأميركية قد تطرح “آيفون 12″، الذي يعد أول هاتف لها يدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات، بدون سماعات وشاحن ومحوّل طاقة.

وفي حديث لموقع أبل 9to5Mac، قال الخبير والمحلل التقني، مينغ شي كو، إن الشركة الأميركية ستتخلى عن هذه الملحقات، كي تتمكن من بيع هاتفها القادم بسعر مماثل للإصدار “آيفون 11”.

وتسعى أبل إلى جانب توفير سعر هذه الملحقات في منتجها إلى التقليل من بصمة النفايات الإلكترونية الخاصة بها، وتقليص المواد الناجمة عن تغليف الهاتف المتوقع طرحه في الأسواق بشهر سبتمبر.

ودعا البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا العام صانعي الهواتف الذكي لتوفير شاحن متوافق مع جميع الأجهزة على اختلاف علاماتها التجارية، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهّل حياة المستخدمين من جهة، وتساهم في حماية البيئة من جانب آخر، إذ تشير تقديرات إلى أن أجهزة الشحن القديمة توّلد 51 ألف طن من النفايات الإلكترونية سنويا.

وتتميز هواتف “آيفون” عن تلك المتوفرة في الأسواق بدعمها لمنفذ شحن سريع يعرف بـLightning، في حين تعتمد باقي الهواتف على شواحن منافذ “يو إس بي”.

ومن شأن غياب الشاحن الخاص بهاتف “آيفون 12” أن يفتح الباب أمام المستهلكين لشراء الشاحن الخاص بهم، إلا أن عليهم الالتزام بسماعات أبل من نوع “إير بودز” أو “إير بودز برو”، وثمنها على التوالي 197 و308 دولارات تقريبا، لتعيد الشركة الأميركية ما خسرته من ثمن الشاحن على حساب السماعات اللاسلكية.