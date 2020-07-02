طعامان ومشروبان يقويان جهازك المناعي

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http://almnatiq.net/?p=879787
المناطق - الرياض

يعتبر الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول عن جسم الإنسان ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض سواء أكانت فيروسات أو بكتيريا أو جراثيم. كشفت عضو الجمعية الوطنية الروسية لأخصائيي التغذية، الدكتورة مارينا ماكيشا، المواد الغذائية التي تساعد على تقوية المناعة.

وقالت ماكيشا إن “الزنجبيل، يعتبر أفضل مساعد لمنظومة المناعة، مؤكدة أنه “لا يعالج الأمراض الفيروسية، لكنه فعال في مكافحة العدوى البكتيرية”.

كما أكدت أنه “مفيد في فترة الجائحة، لأنه يحسن تدفق الدم وعملية التمثيل الغذائي ويساعد على تخفيض الوزن، وله خصائص مضادة للالتهابات، وتأثير إيجابي في عمل الجهاز الهضمي”.

ووجهت عضو الجمعية الوطنية الروسية لأخصائيي التغذية نصيحة بضرورة استخدام الزنجبيل الطازج، أو المجفف، واستخدام الكركم أو الفلفل الحار كمواد بديلة له”.

كما نصحت خبيرة التغذية “بإضافة الليمون إلى النظام الغذائي، لأنه يحتوي على فيتامين C المسؤول عن عدد من العمليات البيوكيميائية المهمة في الجسم، ويدعم منظومة المناعة ويحسن حالة الأوعية الدموية”.

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