ضربة قاصمة لـ”داعش”… إيطاليا تنفذ إحدى أكبر العمليات الأمنية في العالم

المناطق - الرياض

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، ضبط ومصادرة كمية قياسية على الصعيد العالمي من مخدر الأمفيتامين، تبلغ كميتها 14 طنًا، من إنتاج تنظيم “داعش” في سوريا.

وصرحت الشرطة في بيان أن الكمية المصادرة التي تبلغ 84 مليون قرص تصل قيمتها نحو مليار يورو، واصفة العملية بأنها “أكبر عملية ضبط للأمفيتامينات في العالم”؛ بحسب وكالة “فرانس برس”.

ووفقًا لوكالة “آكي”، فإن قوات الشرطة ضبطت المواد المخدرة المهربة في ميناء ساليرنو، حيث أخفاها المهربون داخل 3 حاويات. وقالت إن الأقراص المخدرة المسماة “كبتاجون” تم إنتاجها في سوريا من قبل التنظيم لتمويل عملياته.

وأوضحت أن الحاويات كانت تحتوي على أسطوانات ورقية للاستخدام الصناعي، قادمة من سورية وموجهة إلى شركة مقرها في مدينة لوغانو السويسرية.

على جانب آخر، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الثلاثاء، أنه منع هجوما في فلاديكافكاز، حيث كان أحد أنصار تنظيم “داعش” المحظور يعد لتفجير، وبعده كان يخطط للمغادرة إلى الشرق الأوسط للقتال في صفوف الإرهابيين.

وجاء في بيان الجهاز الأمني: “تم إحباط عمل إرهابي في مدينة فلاديكافكاز، واعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1990 كان يستعد لزرع عبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من أحد المباني الإدارية”.