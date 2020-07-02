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نتناولها يوميا.. 4 مشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
http://almnatiq.net/?p=879791
المناطق - الرياض

يحتاج جسم الإنسان إلى تناول السوائل للحصول على الترطيب اللازم والوقاية من الجفاف، وتعد المياه والشوربة الدافئة الاختيار الأمثل لذلك، بينما تزيد بعض المشروبات من مخاطر التعرض للسرطان.

تعرف على أهم المشروبات التي يجب الابتعاد عنها لأنها تزيد فرص الإصابة بالسرطان:

1-المشروبات الغازية
تزيد المشروبات الغازية من مخاطر التعرض لأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وتسوس الأسنان، إلى جانب العديد من أنواع السرطان، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والمواد الحافظة والصناعية والإضافات والنكهات، وفقًا لموقع “Cancervic”.

2-المشروبات شديدة السخونة
ذكرت الجمعية الأمريكية للسرطان، على موقعها الرسمي “Cancer.org”، أن المشروبات شديدة السخونة التي تزيد حرارتها عن 65 درجة سليزيوس (149 درجة فهرنهايت)، مثل الشاي والقهوة والشوكولاتة وغيرها ترفع فرص الإصابة بسرطان المريء.

3-العصائر المحلاة
أثيتت دراسة أجرتها جامعة باريس، أن تناول عصائر الفواكه المحلاة والتي تحتوي على نسبة عالية من السكريات تؤدي إلى التعرض لأنواع عديدة من السرطان، خاصة سرطان الثدي والبروستاتا، وفقًا لموقع “Web md”.

4- الكحوليات
ربط الباحثون بين شرب كوبين من المشروبات الكحولية يوميًا وزيادة فرص التعرض لسرطان العنق والمريء والكبد والقولون، وتصبح المخاطر والمضاعفات أكبر مع الإفراط في تناول الكحوليات.

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