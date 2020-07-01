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أصول مؤسسات الإقراض الحكومية ترتفع 2.6 % خلال عام .. بلغت 313.09 مليار ريال

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أصول مؤسسات الإقراض الحكومية ترتفع 2.6 % خلال عام .. بلغت 313.09 مليار ريال

أصول مؤسسات الإقراض الحكومية ترتفع 2.6 % خلال عام .. بلغت 313.09 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=879808
المناطق - الرياض

ارتفعت قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية 2019 إلى نحو 313.09 مليار ريال مقارنة بنحو 305.26 مليار ريال بنهاية 2018، مسجلة نموا 2.6 في المائة بما يعادل نحو 7.83 مليار ريال.

وتقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى أربع جهات، هي صندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، الذي كان يسمى سابقا “بنك التنمية الاجتماعية”.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، تنقسم أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى خمسة بنود رئيسة، هي “الأصول النقدية والقروض والاستثمارات والأصول الثابتة والأصول الأخرى”.

وجاء أعلاها من حيث القيمة “القروض” بقيمة 236.36 مليار ريال بنهاية 2019 تشكل نحو 75.5 في المائة من قيمة أصول المؤسسات بنهاية 2019. وارتفعت قيمة القروض خلال 2019 بنسبة 2.4 في المائة بما يعادل 5.63 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2018 نحو 230.74 مليار ريال.

وثاني البنود والأعلى من حيث القيمة “الاستثمارات” بقيمة 36.76 مليار ريال بنهاية 2019 مشكلة نحو 11.7 في المائة من قيمة الأصول بنهاية 2019، علما بأنها سجلت تراجعا 4 في المائة بما يعادل نحو 1.54 مليار ريال.

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