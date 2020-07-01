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“هيئة الاتصالات”: دخول اتفاقية فتح النطاق العريض بين شركات الاتصالات حيز التنفيذ

“هيئة الاتصالات”: دخول اتفاقية فتح النطاق العريض بين شركات الاتصالات حيز التنفيذ

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“هيئة الاتصالات”: دخول اتفاقية فتح النطاق العريض بين شركات الاتصالات حيز التنفيذ

“هيئة الاتصالات”: دخول اتفاقية فتح النطاق العريض بين شركات الاتصالات حيز التنفيذ
http://almnatiq.net/?p=879811
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم دخول اتفاقية فتح النطاق العريض بين شركات الاتصالات الستة في المملكة حيز التنفيذ، حيث تهدف الاتفاقية إلى تمكين المستخدمين من اختيار مقدم خدمة الألياف الضوئية بغض النظر عن مالك البنية التحتية؛ مما يسهم في تنويع الخيارات لدى المستخدمين ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة.
وتمكن الاتفاقية شركات الاتصالات الست (الاتصالات السعودية STC، وموبايلي، وزين السعودية، والاتصالات المتكاملة، وضوئيات، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات) بفتح المجال بين بعضها وإتاحة استخدام البنية التحتية للنطاق العريض الثابت (الألياف الضوئية) التابعة لمختلف الشركات وخدمة المستخدمين من خلالها، مستهدفةً أكثر من ثلاث ملايين ونصف منزلًا متصلًا بالألياف الضوئية في جميع أنحاء المملكة، مما سيتيح الاستفادة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بغض النظر عن مالك البنية التحتية، الأمر الذي سيمكن المستخدمين من اختيار الشركة المقدمة لخدمات الاتصالات عبر الألياف الضوئية دون حصره على شركة بعينها، والاستفادة من العروض والخدمات المقدمة.
وتهدف الاتفاقية الأولى من نوعها، إلى الاستفادة القصوى من البنية التحتية الضخمة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وتشجيع المزيد من الاستثمار فيها، وزيادة عدد الخيارات أمام المستخدمين، إضافة إلى رفع مستوى التكامل بين الشركات، وتعزيز المنافسة فيما بينها على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

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