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أمير نجران يرأس جلسة مجلس المنطقة بمحافظة بدر الجنوب

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أمير نجران يرأس جلسة مجلس المنطقة بمحافظة بدر الجنوب

أمير نجران يرأس جلسة مجلس المنطقة بمحافظة بدر الجنوب
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المناطق - نجران

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس المنطقة، الشكر العظيم إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، ـ حفظهما الله ــ على ما تنعم به البلاد عامة، ومنطقة نجران خاصة، من خير ونعيم، وأمن ورخاء، بفضل الله تعالى، ثم بتوجيهاتهما الكريمة، سائلاً الله أن يديمهما عزا وذخرًا للوطن والمواطن.
جاء ذلك في مستهل ترؤس سموه ، جلسة مجلس المنطقة، لدورة الانعقاد الثالثة للعام المالي الجاري، وذلك في محافظة بدر الجنوب، بمشاركة رئيس وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.
وأعلن سموه بأن “بدر الجنوب.. الواجهة الصيفية لمنطقة نجران”، وقال: لقد وضعت ملف التنمية في المحافظات والمراكز نصب عيني، تعزيزها واستدامتها ونشرها، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.. فلنعمل معًا على رسم استراتيجيات التنمية من منطلقات الرؤية، ولنبذل قصارى جهودنا لبلوغ الهدف، بكل عزيمة واقتدار.
ووجّه الأمير جلوي بن عبد العزيز بعقد اجتماع استثنائي لمجلس التنمية السياحية، برئاسة سموه، وبحضور الجهات الأعضاء، وبمشاركة الجهات المعنية الأخرى، لجعل محافظة بدر الجنوب مصيفًا وطنيًا، ووجهة سياحية جذابة, مضيفًا سموه: فبعزمكم وهمتكم، نستدني الهدف، مهما صعب أو طال السبيل إليه.
وأوضح سمو أمير المنطقة أنه في يوم الأحد، الثاني والعشرين من شهر جمادى الثانية من هذا العام، جرى افتتاح دورات مجلس المنطقة للعام المالي الجاري بمحافظة شرورة، بعقد الدورة الأولى، والتي أُعلن فيها أن تلك الجلسة تمثل نواة لانعقاد جلسات أخرى للمجلس، عادية وغير عادية، في محافظات المنطقة، وذلك لبحث احتياجاتها عن قرب، ومناقشة مخرجات المجالس المحلية بالمحافظات، والأخذ بتوصياتها من أرض الواقع.
وقال سموه: واليوم نعقد الدورة الثالثة بمحافظة بدر الجنوب، بمشاركة المجلس المحلي للمحافظة، لاستعراض المشاريع ذات الأولوية والأهمية، المطلوب اعتمادها ضمن ميزانية العام المالي المقبل، ومناقشة احتياجات محافظة بدر الجنوب، معربا عن خالص الشكر لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ــ حفظه الله ــ على حرصه ومتابعته، سائلاً الله أن يوفق الجميع لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ تجاه الوطن والمواطن.
واستعرض المجلس المشاريع ذات الأولوية والأهمية المطلوب اعتمادها ضمن ميزانية العام المالي المقبل، لثمان جهات خدمية، هي جامعة نجران، أمانة المنطقة، ووزارات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتعليم والصحة والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للسياحة، والشركة السعودية للكهرباء، إلى أن اختتم جدول أعمال المجلس بمناقشة احتياجات محافظة بدر الجنوب، وفق توصيات المجلس المحلي بالمحافظة، والمتعلقة بجوانب خدمية وتعليمية وبيئية.

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