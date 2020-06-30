أمانة الجوف توجه بالبدء بأعمال التطوير لمسلخ سكاكا العام من قبل المستثمر

المناطق - الجوف

وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، المستثمر للمسلخ العام بمدينة سكاكا بالبدء بأعمال التحسين والتطوير لزيادة الطاقة التشغيلية للمسلخ وفق الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أمانة الجوف أن أعمال التطوير ستشمل توسعة داخلية لرفع الطاقة الاستيعابية ، وتحسين المرافق والخدمات من صالات الذبح والانتظار، وتطوير المنطقة المحيطة بالمسلخ ، إضافة إلى المراحل التي تمر بها الذبائح لمواكبة التوسع العمراني وزيادة النمو السكاني الذي تشهده المدينة .

واشترطت الأمانة إخضاع أعمال التطوير لاشتراطات السلامة ومنها تركيب الكلادنك المقاوم للحريق .

ولفتت الانتباه إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الأمانة التي أعلنت عنها سابقاً لتطوير اسواق النفع العام ، مؤكدة حرصها على توفير أعلى المواصفات الصحية من خلال مرحلة التطوير التي سيمر بها المسلخ بالكامل .