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أمانة الجوف توجه بالبدء بأعمال التطوير لمسلخ سكاكا العام من قبل المستثمر

أمانة الجوف توجه بالبدء بأعمال التطوير لمسلخ سكاكا العام من قبل المستثمر

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أمانة الجوف توجه بالبدء بأعمال التطوير لمسلخ سكاكا العام من قبل المستثمر

أمانة الجوف توجه بالبدء بأعمال التطوير لمسلخ سكاكا العام من قبل المستثمر
http://almnatiq.net/?p=879815
المناطق - الجوف

وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، المستثمر للمسلخ العام بمدينة سكاكا بالبدء بأعمال التحسين والتطوير لزيادة الطاقة التشغيلية للمسلخ وفق الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أمانة الجوف أن أعمال التطوير ستشمل توسعة داخلية لرفع الطاقة الاستيعابية ، وتحسين المرافق والخدمات من صالات الذبح والانتظار، وتطوير المنطقة المحيطة بالمسلخ ، إضافة إلى المراحل التي تمر بها الذبائح لمواكبة التوسع العمراني وزيادة النمو السكاني الذي تشهده المدينة .
واشترطت الأمانة إخضاع أعمال التطوير لاشتراطات السلامة ومنها تركيب الكلادنك المقاوم للحريق .
ولفتت الانتباه إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الأمانة التي أعلنت عنها سابقاً لتطوير اسواق النفع العام ، مؤكدة حرصها على توفير أعلى المواصفات الصحية من خلال مرحلة التطوير التي سيمر بها المسلخ بالكامل .

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