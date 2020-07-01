احدث الأخبار

الجوازات تطلق خدمة “طلب تقرير مقيم” للمنشآت عبر البوابة الإلكترونية “مقيم”
أبرز المواد
 توضيح هام من الجمارك بشأن شرط موافقة الوكيل لاستيراد السيارات
أبرز المواد
 المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان تؤكد عنايتها بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال
أبرز المواد
 سمو نائب أمير جازان يرعى “عن بعد” وعبر -الاتصال المرئي تدشين مبادرات تنمية قدرات المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي
أبرز المواد
 أمانة الجوف توجه بالبدء بأعمال التطوير لمسلخ سكاكا العام من قبل المستثمر
منطقة الجوف
 أمير نجران يرأس جلسة مجلس المنطقة بمحافظة بدر الجنوب
منطقة نجران
 “هيئة الاتصالات”: دخول اتفاقية فتح النطاق العريض بين شركات الاتصالات حيز التنفيذ
أبرز المواد
 أصول مؤسسات الإقراض الحكومية ترتفع 2.6 % خلال عام .. بلغت 313.09 مليار ريال
أبرز المواد
 البرلمان العربي يؤكد أهمية بناء موقف مُوحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالأمة العربية
أبرز المواد
 فيسبوك يدعم قرار إدارة ترامب.. ويعاقب “بوغالو”
أبرز المواد
 شاهد..انفجار في طهران يخلف 19 قتيلاً
أبرز المواد
 النفط يتراجع مع تزايد حالات الإصابة بكورونا
أبرز المواد
الجوازات تطلق خدمة “طلب تقرير مقيم” للمنشآت عبر البوابة الإلكترونية “مقيم”

الجوازات تطلق خدمة “طلب تقرير مقيم” للمنشآت عبر البوابة الإلكترونية “مقيم”

أبرز المواد
توضيح هام من الجمارك بشأن شرط موافقة الوكيل لاستيراد السيارات

توضيح هام من الجمارك بشأن شرط موافقة الوكيل لاستيراد السيارات

أبرز المواد
المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان تؤكد عنايتها بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال

المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان تؤكد عنايتها بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال

أبرز المواد
سمو نائب أمير جازان يرعى “عن بعد” وعبر -الاتصال المرئي تدشين مبادرات تنمية قدرات المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي

سمو نائب أمير جازان يرعى “عن بعد” وعبر -الاتصال المرئي تدشين مبادرات تنمية قدرات المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي

أبرز المواد

المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان تؤكد عنايتها بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال

المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان تؤكد عنايتها بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال
http://almnatiq.net/?p=879831
المناطق _ الرياض

أكدت المملكة العربية السعودية أن هناك التزامات واضحة تقع على عاتق الدول في مجال حقوق الإنسان ومنها أن تمنع الأضرار الناشئة عن التدهور البيئي وأثرها في التمتع الفعلي لجميع حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل.
وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة العربية السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي، فِي كلمة أمام الدورة ٤٤ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أن أنظمة المملكة تعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفير بيئة آمنة وسليمة له تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسياً وبدنياً، حيث جاء نظام حماية الطفل في المملكة ليضمن صحة الطفل لاسيما في ضمان البيئة الصحية المناسبة له.
وأشار البلوي إلى تبني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- مبادرة دولية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني تتمحور حول تطوير أفضل الممارسات والسياسات والبرامج لحماية الأطفال في العالم السيبراني، حيث تأتي هذه المبادرة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت وتعريضهم لجرائم سيبرانية متنوعة بعيدا عن أعين أسرهم.
وبين أن المملكة حققت نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها، واعتُمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وذلك في التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث، وكُرست الجهود على المستوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لمصالح الطفل في الأعمال التجارية وخدمات الصرف الصحي والنظافة ايماناً بأن الطفل لا يستطيع أن يكبر وينمو ويتمتع بحقوقه إلا في البيئات الصحية المناسبة.
وقال: إن حكومة المملكة تعمل على مجابهة الأوبئة والأمراض من خلال اجهزتها المختصة وبما يصب في مصلحة الطفل ويشمل ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث الناتج عن النشاطات ذات الحساسية العالية.
وأضاف البلوي : إن حكومة المملكة تقوم بحماية الأطفال من أي عمل قد يشكل خطرا على صحتهم أو نموهم.

روابط ذات صلة

الجوازات تطلق خدمة “طلب تقرير مقيم” للمنشآت عبر البوابة الإلكترونية “مقيم”

الجوازات تطلق خدمة “طلب تقرير مقيم” للمنشآت عبر البوابة الإلكترونية “مقيم”
توضيح هام من الجمارك بشأن شرط موافقة الوكيل لاستيراد السيارات

توضيح هام من الجمارك بشأن شرط موافقة الوكيل لاستيراد السيارات
سمو نائب أمير جازان يرعى “عن بعد” وعبر -الاتصال المرئي تدشين مبادرات تنمية قدرات المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي

سمو نائب أمير جازان يرعى “عن بعد” وعبر -الاتصال المرئي تدشين مبادرات تنمية قدرات المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*