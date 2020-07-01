أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي

تبوك _ علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام للجمهورية الإندونيسية لدى المملكة ايكو هارتونو, والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير المنطقة بالقنصل الإندونيسي، وجرى تبادل الأحاديث الودية. وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

من جانبه عبر القنصل الإندونيسي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

وفي نهاية اللقاء قدم القنصل الإندونيسي هدية تذكارية لسمو أمير منطقة تبوك .