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أمير الشرقية : رؤية المملكة تسعى لجعلها مركزاً لوجستياً يربط بين قارات العالم

أمير الشرقية : رؤية المملكة تسعى لجعلها مركزاً لوجستياً يربط بين قارات العالم

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أمير الشرقية : رؤية المملكة تسعى لجعلها مركزاً لوجستياً يربط بين قارات العالم

أمير الشرقية : رؤية المملكة تسعى لجعلها مركزاً لوجستياً يربط بين قارات العالم
http://almnatiq.net/?p=879869
الدمام _ فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بحرص واهتمام القيادة الرشيدة –أعزها الله- لتطوير منظومة النقل، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 تسعى لأن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط بين قارات العالم الثلاث، وهذا الأمر يتطلب المزيد من الجهود والتخطيط من أجل توفير شبكة طرق محورية تربط مدن المملكة ببعضها، وتراعي متطلبات السلامة، والمتطلبات البيئية في مشروعات الطرق، مضيفاً سموه أهمية العمل على رفع كفاءة الأداء، واستدامة المشروعات، والتنسيق المتواصل مع مختلف الجهات لضمان سير مشروعات قطاع النقل وفق المخطط له، مع الحرص على أتمتة الخدمات، وتطوير إجراءات العمل، وتكثيف الجهود الرقابية لضبط المخالفات، لا سيما مخالفات تجاوز الوزن المسموح به لشاحنات النقل، والتي تؤثر على سلامة الطرق، والحرص على تنفيذ المشروعات وفق المواصفات الفنية المحددة، ومشاركة القطاع الخاص في الخطط المستقبلية للوزارة.
واطلع سموه على تقرير عن جهود فرع الوزارة خلال جائحة كورونا المستجد، والمشروعات التي أنجزها الفرع، وسير العمل في بقية المشروعات، موجهاً بضرورة مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المعتمدة، والحرص على تعليمات السلامة، ووقاية العاملين، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق.
من جهته قدم مدير فرع وزارة النقل المهندس أحمد الغامدي، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر والمتواصل لجهود فرع الوزارة، مؤكداً أن الفرع يواصل جهوده من أجل إنجاز المشروعات المعتمدة وفق جداولها الزمنية.

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