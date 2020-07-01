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الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

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الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي
http://almnatiq.net/?p=879872
المناطق _ نجران

تواصل الكلية التقنية بنجران استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 17 من شهر ذو القعدة الجاري، وذلك عبر موقع الكلية http://nct.tvtc.gov.sa – بوابة القبول.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية وتتضمن تخصص الدعم الفني، وتخصص البرمجيات، وتخصص المحاسبة، وتخصص الإدارة المكتبية، وتخصص التسويق، وتخصص القوى الكهربائية وتخصص الإنتاج الميكانيكي وتخصص ميكانيكا السيارات.

ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، مبيناً أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، الذين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

 

 

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