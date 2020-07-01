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جاسم البطاشي : ” سينيمانا” تجربة فريدة ولابد من تكرارها سنويا

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جاسم البطاشي : ” سينيمانا” تجربة فريدة ولابد من تكرارها سنويا

جاسم البطاشي : ” سينيمانا” تجربة فريدة ولابد من تكرارها سنويا
http://almnatiq.net/?p=879915
أملج- فايز السميري

اعتبر الفنان والمخرج العماني جاسم البطاشي مهرجان سينمانا للفيلم العربي الاول الذي سيقام عبر المنصة الالكترونية من التجارب الفنية الغير مطروحة بشكل كبير في الوطن العربي مؤكدا ان هذا الامر يحسب للاتحاد العام للفنانين العرب الذي ينظمه من خلال فرعه بسلطنة عمان.
واضاف في تصريح صحافي ان هذه الرغبة جاءت من القائمين على الاتحاد بأن تكون هناك تظاهره سينمائية تشمل الوطن العربي بالكامل دون أن تحدها حدود أو قيود ودون أن تكون هناك عقبات بعد ان تعطلت ووقفت كافة المهرجانات الفنية والسينمائية بسبب انتشار جائحة الكورونا.
وقال : كوني اعمل في المجال الفني كمخرج ومنتج وممثل أرى أن هذه التجربة يجب أن تتكرر على مدى السنوات القادمة بتغيير مواضيعها فقط لأنه تجربه رائدة ومتفردة ولأنها تخدم فئة كبيرة جدا من السينمائيين المستقلين لإبراز إبداعهم ورؤاهم الفنية كما أنني سعيد جدا لاني سأكون من ينقل إعلان النتائج مباشرة وفي بث حصري على قناة مجان التي تبث من سلطنة عمان والتي تبنت دعم المهرجان تلفزيونيا وذلك من خلال برنامج خاص سيبث في هذه المناسبة في 15 الجاري وسنسلط الضوء من خلال هذا البرنامج على الفكرة وكيف جاءت وكيف تم تبنيها وذلك من خلال استضافة مدير المهرجان د. خالد بن عبدالرحيم الزدجالي بالإضافة إلى التعرف على المعايير التي اعتمدتها لجنة التحكيم في تقييم الأعمال المقدمة بالإضافة إلى الجهود الإعلامية والتسويقية للمهرجان وكل ما صاحب المهرجان من أنشطة وحراك تطوعي وذلك من خلال استضافة عدد من أعضاء لجنة التحكيم وأيضا اللجنة الإعلامية ليتم بعد ذلك اعلان النتائج وأسماء الفائزين في الدورة الأولى لمهرجان سينمانا الالكتروني .
وشكر البطاشي في ختام تصريحه جميع الجهود التطوعية التي بذلت من إنجاح هذه التظاهرة الفنية العربية الكبيرة متمنيا التوفيق في تقديم الحلقة الاستثنائية لإعلان نتائج المهرجان.

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