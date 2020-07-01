“سجون تبوك” تبحث سبل التعاون مع التعليم بالمنطقة

تبوك _ فايز السميري

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، صباح اليوم بمدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي، خلال زيارته للإدارة.

وبحث اللقاء سبل التعاون بين مديرية السجون بتبوك وإدارة التعليم بالمنطقة، بما يخدم النزلاء والنزيلات والعاملين بقطاع السجون وفق برامج وزارة التعليم في هذا الصدد وتوجيهات سمو أمير منطقة تبوك.

وأبدى مدير التعليم استعداد الإدارة لمواصلة تقديم جميع الخدمات والبرامج التعليمية بما يخدم الصالح العام.

بدوره أعرب العميد العتيبي عن شكره للتعاون مع إدارة التعليم وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه البرامج التي يتم تنفيذها فيما يخدم النزلاء في سبيل عودتهم إلى المجتمع أفراداً صالحين فاعلين لديهم مؤهلات تعود عليهم بالنفع والفائدة، مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارة تعليم تبوك من خلال رعاية النزلاء الملتحقين بمدارس الفتح الليلية.