تعليم الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحصيني الخيرية

الدمام _ عبدالله السعيدي

وقعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ومؤسسة حمد الحصيني وعائلته الخيرية اتفاقية شراكة تعاونية أمس الأربعاء في مقر الإدارة العامة للتعليم بالدمام بحضور مدير عام التعليم د ناصر الشلعان والأمين العام للمؤسسة عادل بن حمد الحصيني ،وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ البرامج ذات الاهتمام المشترك ورعاية المناشط المتفق عليها بين الطرفين وتحقيق التنمية الاجتماعية والتي تشكل الاستراتيجية المستقبلية للعمل الاجتماعي ضمن رؤية المملكة 2030 وتسهم الاتفاقية في إبراز دور المختصين والمختصات بالتربية والتعليم كرواد النشاط من خلال البرامج المشتركة لتهيئتهم للقيام بدور اكبر تجاه وطنهم ومجتمعهم ورعاية وتنفيذ البرامج المشتركة لمدة 3 سنوات هجرية وتضنت الاتفاقية تشكيل لجنة من الطرفين خلال الأسبوع الأول للإشراف والمتابعة لما ورد في الاتفاقية .

من جهته قال مدير عام التعليم د ناصر الشلعان ،أن وزارة التعليم تولي الأنشطة والبرامج والمهارات اللاصفية اهتمامبالغ خاصة في ظل وجود اندية الاحياء التي تقدم برامج نوعية تشمل الترفية والالعاب الرياضية وتعليم المهارات سواء للبنين وللبنات ،وأضاف إن دارة التعليم في المنطقة تحرص على بناء الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات لتقدم أفضل ما يمكن تقديم لأبنائنا الطلاب والطالبات ونوه إلى جهود الوزارة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد بما يضمن الجودة والكفاءة بعد نجاحها في خلال الفصل الدراسي الثاني وتجربتها الفريدة في التعلم عن بعد ، وتابع أن الجهود سواء الوزارة أو من خلال الشراكات باتت تتسم بالجودة العالية والاثر النافع واستهداف أعلى معايير النواتج .

من جهته قال الأمين العام لمؤسسة الحصيني وعائلته الخيرية ،عادل الحصيني ، أن بناء الانسان وتزويده بالمهارات والتعليم والقيم مهمة ضخمة ومسئولية كبرى تحتاج إلى جهود مضاعفة من كل الجهات وعلى رأسها وزارة التعليم ذات الدور المحوري الوطني الهام ،مؤكداً أن مؤسسة الحصيني بنت استراتجيتها على هذه المبادئ وضعتها ضمن أهدافها ابعد أن استعانت ببيوت الخبرة والاستشارات اللازمة التي توصلت جميعها إلى أن التعاون الدائم مع إدارة التعليم سيؤدي لنجاح مهام المؤسسة مثل الاهتمام بالتربية وبناء القيم التي تتقاطع مع إدارة التعليم مما يتطلب بناء الشركات ذات الأثر الفاعل .