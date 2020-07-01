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الشيخ محمد بن مدهش نائب قرية القرن / في علكم بعسير في ذمة الله

الشيخ محمد بن مدهش نائب قرية القرن / في علكم بعسير في ذمة الله

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تعليم الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحصيني الخيرية

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مدني أبها ينتشل جثة مواطناً غرق في سيل بوادي الخليف بقرية ( قرضة )

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الشيخ محمد بن مدهش نائب قرية القرن / في علكم بعسير في ذمة الله

الشيخ محمد بن مدهش نائب قرية القرن / في علكم بعسير في ذمة الله
http://almnatiq.net/?p=879946
المناطق- أبها

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد بن علي بن مدهش نائب قرية القرن في قرضه / من قبيلة علكم بمنطقة عسير؛ بعد أن جرف السيل مركبته إثر الأمطار التي هطلت بعد ظهر اليوم الأربعاء..

صحيفة “المناطق” التي آلمها الخبر تتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساه إلى أسرة الفقيد وأنسابه وأقاربه وجماعة وقبيلة علكم كافة؛ سائلين الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويتقبله في الشهداء.

وكان متحدث الدفاع المدني بعسير قد صرح بأن الفرق تمكنت من انتشال جثة الفقيد رحمه الله بعد أن غرق في سيل بوادي الخليف بقرية (قرضة) بعد ظهر اليوم الأربعاء بعد اجتراف السيل لمركبة.
إنا لله وإنا إليه راجعون..

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