احدث الأخبار

الضمان الصحي و الهيئة العامة للمنافسة يبرمان اتفاقية لتعزيز مناخ المنافسة وحماية سوق التأمين
أبرز المواد
 من الوجهات السياحية بالمملكة.. سواحل بحرية بطول 3400 كيلومتر شرقًا وغربًا
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية
أبرز المواد
 الشيخ محمد بن مدهش نائب قرية القرن / في علكم بعسير في ذمة الله
مجتمع المناطق
 تعليم الشرقية يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحصيني الخيرية
المنطقة الشرقية
 مدني أبها ينتشل جثة مواطناً غرق في سيل بوادي الخليف بقرية ( قرضة )
منطقة عسير
 إعلان جدول استئناف الدوري.. الهلال والنصر في قمة الجولة 23
أبرز المواد
 “سجون تبوك” تبحث سبل التعاون مع التعليم بالمنطقة
منطقة تبوك
 الصحة العالمية تحذر مجدداً: الطريق مع كورونا طويل وصعب
أبرز المواد
 جاسم البطاشي : ” سينيمانا” تجربة فريدة ولابد من تكرارها سنويا
منطقة تبوك
 مبادرة ” من أجل وطني” بتعليم تبوك تختتم بفوز 10 طالبات
منطقة تبوك
 أمانة تبوك تقف على أكثر من 1561 منشأة وتغلق 34 محلاً للحلاقة الرجالية والزينة النسائية
منطقة تبوك
الضمان الصحي و الهيئة العامة للمنافسة يبرمان اتفاقية لتعزيز مناخ المنافسة وحماية سوق التأمين

الضمان الصحي و الهيئة العامة للمنافسة يبرمان اتفاقية لتعزيز مناخ المنافسة وحماية سوق التأمين

أبرز المواد
من الوجهات السياحية بالمملكة.. سواحل بحرية بطول 3400 كيلومتر شرقًا وغربًا

من الوجهات السياحية بالمملكة.. سواحل بحرية بطول 3400 كيلومتر شرقًا وغربًا

أبرز المواد
وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية

وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية

أبرز المواد
الشيخ محمد بن مدهش نائب قرية القرن / في علكم بعسير في ذمة الله

الشيخ محمد بن مدهش نائب قرية القرن / في علكم بعسير في ذمة الله

مجتمع المناطق

الضمان الصحي و الهيئة العامة للمنافسة يبرمان اتفاقية لتعزيز مناخ المنافسة وحماية سوق التأمين

الضمان الصحي و الهيئة العامة للمنافسة يبرمان اتفاقية لتعزيز مناخ المنافسة وحماية سوق التأمين
http://almnatiq.net/?p=879972
المناطق - واس

أبرم مجلس الضمان الصحي التعاوني مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنافسة للاتفاق بموجبها على تنظيم مجالات التعاون بينهما لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة وتعزيز مناخ المنافسة العادلة و حماية سوق التأمين الصحي الخاص، وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي: إن المذكرة جاءت مطابقة لرؤية المجلس نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة التأمين الصحي الخاص، كما أنها تدّعم اختصاصه في الإشــراف عــلى
تطـبيق النظام، والرقـابة على شـركات التـأمـين المؤهلة ومـقدمـي الـخدمـة المعتمدين”، مبيناً أنّ ميادين التعاون مع الهيئة العامة للمنافسة أضحت أكثر اتساعاً بما يخدم ويعضد أهداف وتطلعات الطرفين وإسهامهما في تحقيق الإنجازات المستهدفة وفق الأنظمة التي تحكم عمل ونطاق إشراف كل طرف، وذلك عبر مد جسور التواصل المرن بين الجانبين بما يحقق آثاراً إيجابية على تنفيذ المهام الموكلة لكلٍ منهما.
وأضاف الغامدي “إنّ من بين أهداف المذكرة رفع مستوى الوعي البنَّاء بين المؤسسات الحكومية والمستثمر والمستهلك في قطاع التأمين الطبي والأسواق ذات العلاقة من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والقواعد الإجرائية وبلورة إجراءات التنسيق والتعاون بين الطرفين بالتكامل والتنسيق المشترك في مجال تطبيق النصوص والقواعد النظامية التي تعزز مناخ المنافسة بالقطاع وترفع مستوى رفاهية المستفيدين من التأمين الصحي، إضافة إلى تبني برامج نشر ثقافة المنافسة العادلة وتعريف المجتمع وقطاع الأعمال بقواعد المنافسة وحماية المستهلك، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها، مشيرا إلى أنّ هذه الجهود تصب في اتجاه تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 ذات الصلة بالاختصاصات والمهام الموكلة لكلا الطرفين، وإطلاق المبادرات الثنائية لدعم التنمية الاقتصادية و لتعزيز مبادئ الشفافية العالية في تبادل البيانات والمعلومات بوضوح وسهولة لأصحاب المصلحة والمستفيدين.

روابط ذات صلة

من الوجهات السياحية بالمملكة.. سواحل بحرية بطول 3400 كيلومتر شرقًا وغربًا

من الوجهات السياحية بالمملكة.. سواحل بحرية بطول 3400 كيلومتر شرقًا وغربًا
وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية

وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية
إعلان جدول استئناف الدوري.. الهلال والنصر في قمة الجولة 23

إعلان جدول استئناف الدوري.. الهلال والنصر في قمة الجولة 23

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*