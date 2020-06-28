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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=879987
المناطق - واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبة ، والأمير حسام ، وبني ظبيان ، والثروة الوطني ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، ارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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