الجبير: على المجتمع الدولي منع النظام الإيراني من تطوير برامجه العدائية البالستية والنووية

المناطق - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، إن «النظام الإيراني عليه التوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية البالستية والنووية.

وأضاف الجبير، عبر “تويتر”، أن تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد تورط إيران في الهجوم على منشآتنا النفطية يبرز الصورة المظلمة المعروفة منذ 1979 عن النظام الإيراني، والعالم اليوم يرى ويسمع ويلمس السلوك العدواني المتنامي لهذا النظام.