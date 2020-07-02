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الصالات والمراكز الرياضية بالقصيم تستقبل منتسبيها وفق الضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية

الصالات والمراكز الرياضية بالقصيم تستقبل منتسبيها وفق الضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية

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الصالات والمراكز الرياضية بالقصيم تستقبل منتسبيها وفق الضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية

الصالات والمراكز الرياضية بالقصيم تستقبل منتسبيها وفق الضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=880010
المناطق_واس

واصلت الصالات والمراكز الرياضية بمنطقة القصيم استقبال منتسبيها والمستفيدين من الأنشطة الرياضية المقدمة في تلك المراكز، وفق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية الوقائية المعلنة من وزارة الرياضة في (البروتوكول الطبي) المخصص لهذه الأنشطة، بما يضمن سلامة الرياضيين.
وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذه المنشآت ، حفاظاً على سلامة وصحة مرتاديها ، حيث التزم العاملون ومرتادو تلك المراكز بتطبيق التعليمات من لبس الكمامات ، وقياس درجة الحرارة .
وعملت المراكز والصالات الرياضية على توفير المعقمات ، والحرص على تعقيم وتطهير الأجهزة الرياضية والأرضيات ، وترك مسافة بين أجهزة التدريب لضمان التباعد الجسدي ، إضافة إلى وضع التعليمات التي تنص على تطبيق الاشتراطات الصحية عند مدخل المنشأة بشكل واضح .

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