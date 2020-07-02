احدث الأخبار

البنغالي المتهم بالرشاوي وغسل أموال بالكويت” يخرج عن صمته ويعترف : ”أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف“
أبرز المواد
 نتناولها يوميا.. 4 مشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
أبرز المواد
 طعامان ومشروبان يقويان جهازك المناعي
أبرز المواد
 المعلمي: المملكة ستدافع وتتصدى لأي هجوم وستتخذ الخطوات الممكنة للدفاع عن سيادتها وحدودها وجنودها ومواطنيها
أبرز المواد
 علاج “ثوري” في طب العيون يُغني عن “زراعة القرنية”
أبرز المواد
 فحوص كورونا في بلدة إيطالية تكشف “مفاجآت طبية”
أبرز المواد
 آلاف المحامين الأتراك يحتجون على “خطة أردوغان”
أبرز المواد
 دراسة تكشف سبب انقراض الديناصورات.. وتبرئ البراكين
أبرز المواد
 أبل تحضّر مفاجأة للمستهلكين مع هاتفها “آيفون 12”
أبرز المواد
 صلاح يكشف مستقبله مع ليفربول ويختار أفضل لاعب بالبريميرليغ
أبرز المواد
 دعوى قضائية: قطر تجند موظفي”سي آي إيه” في التجسس
أبرز المواد
 مقتل مغن شهير وانفجارات واعتقالات.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟
أبرز المواد
البنغالي المتهم بالرشاوي وغسل أموال بالكويت” يخرج عن صمته ويعترف : ”أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف“

البنغالي المتهم بالرشاوي وغسل أموال بالكويت” يخرج عن صمته ويعترف : ”أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف“

أبرز المواد
نتناولها يوميا.. 4 مشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

نتناولها يوميا.. 4 مشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

أبرز المواد
طعامان ومشروبان يقويان جهازك المناعي

طعامان ومشروبان يقويان جهازك المناعي

أبرز المواد
المعلمي: المملكة ستدافع وتتصدى لأي هجوم وستتخذ الخطوات الممكنة للدفاع عن سيادتها وحدودها وجنودها ومواطنيها

المعلمي: المملكة ستدافع وتتصدى لأي هجوم وستتخذ الخطوات الممكنة للدفاع عن سيادتها وحدودها وجنودها ومواطنيها

أبرز المواد

البنغالي المتهم بالرشاوي وغسل أموال بالكويت” يخرج عن صمته ويعترف : ”أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف“

البنغالي المتهم بالرشاوي وغسل أموال بالكويت” يخرج عن صمته ويعترف : ”أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف“
http://almnatiq.net/?p=880011
المناطق_الرياض

عرض تقرير إخباري،تفاصيل جديدة بشأن قضية النائب البنغالي الذي تم اعتقاله الشهر الماضي، في الكويت، بتهمة غسيل الأموال والمتاجرة بالبشر.

وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، فإن النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، قال في تحقيقات النيابة العامة، بعد إسناد 3 تهم إليه، هي ”الاتجار بالبشر والإقامات، وغسل الأموال، والرشاوى“: ”أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف“.

ونقلت عن مصدر مطلع على التحقيقات قوله إن ”النائب البنغالي نفى اتهامه بإعطاء رشاوى من تلقاء نفسه، مبررا ذلك بالقول: ”لدي 9 آلاف عامل في الكويت، ومناقصات سليمة %100، ولا جهة اشتكت من إنجازي للعمل، لكن بعض المسؤولين يعطلون مناقصاتي ولا يمررونها إلا بدفع المال. ماذا أفعل في هذه الحالة؟“.

ووفق المصدر فإن ”إسلام“ قال في التحقيقات إن ”شركاته تملك معدات لا تملكها الشركات الأخرى، كدليل على جودة الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية المتعاقد معها، لكن المشكلة كلها تكمن في بعض المسؤولين“.

وأضاف أنه ”ليس شرطا أن يؤخذ بدفاع البنغالي عن نفسه، وتبقى النيابة سلطة الاتهام، وستحيله، ومن وردت أسماؤهم بالتحقيقات، إلى محكمة الجنايات فور الانتهاء من جمع الأدلة والمستندات“.

روابط ذات صلة

نتناولها يوميا.. 4 مشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

نتناولها يوميا.. 4 مشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
طعامان ومشروبان يقويان جهازك المناعي

طعامان ومشروبان يقويان جهازك المناعي
المعلمي: المملكة ستدافع وتتصدى لأي هجوم وستتخذ الخطوات الممكنة للدفاع عن سيادتها وحدودها وجنودها ومواطنيها

المعلمي: المملكة ستدافع وتتصدى لأي هجوم وستتخذ الخطوات الممكنة للدفاع عن سيادتها وحدودها وجنودها ومواطنيها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*