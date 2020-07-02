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مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي يقترب من تركيب ثلاثة جسور جديدة للركاب

مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي يقترب من تركيب ثلاثة جسور جديدة للركاب

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مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي يقترب من تركيب ثلاثة جسور جديدة للركاب

مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي يقترب من تركيب ثلاثة جسور جديدة للركاب
http://almnatiq.net/?p=880035
المناطق_تبوك
كشف مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك عن قرب الانتهاء من تنفيذ 3 جسور للركاب بمواصفات عالمية جسرين للطائرات ذات النطاق الضيق وجسر للطائرات ذات النطاق العريض والتي تأتي ضمن خطط هيئة الطيران المدني لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار  وانسيابية تشغيل الرحلات .
وأوضح مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي عادل بن عبدالقادر عالوه أنه تم استغلال فترة منع التجول الماضية للانتهاء من أعمال التأسيس لمشروع جسور الركاب الجديدة والتي سيتم خلال الثلاثة أيام استبدالها بجسور الركاب القديمة حيث ستسمح للركاب بالصعود والنزول من الطائرة بدون التعرض للعوامل المناخية الخارجية ( كالحرارة أو البرودة ) مما يسهل عملية سفرهم وراحتهم وسط أدق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتبعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .
وأضاف يبذل المطار إلى جانب جهوده في تقديم أفضل الخدمات للركاب في حمايتهم من خطر هذه الجائحة حيث جرى تركيب آلة فحص خاصة لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية إضافة إلى الملصقات على الأرض وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال الوجود في المطار  وتوفير المعقمات في جميع أرجاء المطار  وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة .

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