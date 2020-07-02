التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية

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أعلن تحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن بدء عملية عسكرية نوعية في اليمن ضد الميليشيات.

وصرح العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال مؤتمر صحفي، أن “استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به”.

قبل ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية.

وأوضح التحالف أن الطائرة المسيرة المفخخة التي جرى اعتراضها بأجواء اليمن إيرانية الصنع.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن الأربعاء، بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لميليشيا الحوثي.