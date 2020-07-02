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ضبط معدات ثقيلة بمحايل عسير تعمل بدون تراخيص

ضبط معدات ثقيلة بمحايل عسير تعمل بدون تراخيص
http://almnatiq.net/?p=880038
المناطق_عسير

ضبطت بلدية محايل اليوم معدات تعمل بمخطط الربوة جنوب المحافظة دون الحصول على التراخيص اللازمة من القسم المختص

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ: إن المعدات التي ضبطت في الموقع لا تحمل تراخيص نظامية للعمل، في مخالفة واضحة وصريحة وتعد على تنظيم المخطط وعلاماته الثابتة على الطبيعة ، مؤكداً أنه سيتم تطبيق النظام حسب لائحته بحق المخالفين

ودعا حافظ الجميع إلى الالتزام والتقيد بالتوجيهات الصادرة والمنظمة لمثل هذه الأعمال، تجنباً لفرض الغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية

وكان أحد المواطنين قد ضبط أثناء قيام معداته بمسح ورفع بعض الأنقاض والصخور من أحد المخططات بالمحافظة دون تراخيص تخوله ذلك، مشيراً إلى أنه قد قدم عدة بلاغات قبل أن يعمد في الإجراء، إلا أن رئيس البلدية عاد ليؤكد أنه لا بد من الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي عمل كهذا

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