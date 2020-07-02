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البرازيلي جوزيف دي سوزا حسم مستقبله مع الأهلي بالرحيل!

البرازيلي جوزيف دي سوزا حسم مستقبله مع الأهلي بالرحيل!

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البرازيلي جوزيف دي سوزا حسم مستقبله مع الأهلي بالرحيل!

البرازيلي جوزيف دي سوزا حسم مستقبله مع الأهلي بالرحيل!
http://almnatiq.net/?p=880052
المناطق_الرياض

كشفت تقارير أجنبية، عن مصير أحد نجوم النادي الأهلي، والذي هدد بالرحيل عن فريقه في الموسم الجديد وفسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المادية.

واستأنف النادي الأهلي التدريبات بعد حضور معظم المحترفين الأجانب من بلادهم، في إطار الاستعداد لاستكمال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت صحيفة “فوتوماك” أن البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي حسم مستقبله مع الأهلي، بعد أن كان قد اتخذ قراره بالرحيل بسبب أزماته المادية مع الإدارة.

وتابعت، أن النجم البرازيلي بعد حصوله على مستحقاته المادية، قرر البقاء مع الأهلي، موضحا عدم وجود أي عقبات للاستمرار مع الفريق.

ويتواجد دي سوزا في البرازيل، بعد إصابته بفيروس كورونا، ليتم وضعه في العزل المنزلي لمدة 14 يوم، وبعدها سيخضع لفحص الجديد لتحديد مدى إمكانية سفره إلى السعودية، للانتظام في تدريبات الفريق.

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