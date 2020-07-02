احدث الأخبار

إجبار طلاب اليمن على الإلتحاق بصفوف الحوثي مقابل النجاح
أبرز المواد
 ضبط معدات ثقيلة بمحايل عسير تعمل بدون تراخيص
أبرز المواد
 البرازيلي جوزيف دي سوزا حسم مستقبله مع الأهلي بالرحيل!
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي واسرة الشهيد آل سلطان ..
أبرز المواد
 بيانات أمريكية ولقاح كورونا يهبطان بأسعار الذهب
أبرز المواد
 استقالة وزير الصحة النيوزيلندي بسبب كورونا
أبرز المواد
 مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي يقترب من تركيب ثلاثة جسور جديدة للركاب
أبرز المواد
 شاهد..علي البخيتي صاحب شعار “الموت لإسرائيل” يزور يهود في لندن ويعترف بأصوله اليهودية
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بـكورونا في ألمانيا لـ 195228
أبرز المواد
 «الصناعات العسكرية» تعلن تصنيع مدرعة «الدهناء» محليًا
أبرز المواد
 المملكة تسعى إلى تجنيب المنطقة أي عمل أحادي الجانب حول سد النهضة
أبرز المواد
 المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ6 مساء
أبرز المواد
إجبار طلاب اليمن على الإلتحاق بصفوف الحوثي مقابل النجاح

إجبار طلاب اليمن على الإلتحاق بصفوف الحوثي مقابل النجاح

أبرز المواد
ضبط معدات ثقيلة بمحايل عسير تعمل بدون تراخيص

ضبط معدات ثقيلة بمحايل عسير تعمل بدون تراخيص

أبرز المواد
البرازيلي جوزيف دي سوزا حسم مستقبله مع الأهلي بالرحيل!

البرازيلي جوزيف دي سوزا حسم مستقبله مع الأهلي بالرحيل!

أبرز المواد
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي واسرة الشهيد آل سلطان ..

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي واسرة الشهيد آل سلطان ..

أبرز المواد

إجبار طلاب اليمن على الإلتحاق بصفوف الحوثي مقابل النجاح

إجبار طلاب اليمن على الإلتحاق بصفوف الحوثي مقابل النجاح
http://almnatiq.net/?p=880056
المناطق_متابعات

كشفت مصادر عن إجراءات خطيرة في وزارة التعليم العالي التابعة للحوثيين تهدف إلى إجبار الطلاب على التجنيد بصفوف الحوثي مقابل الحصول على الشهادات الجامعية . وأكدت أن الوزارة قررت تأجيل الإمتحانات حتى بعد عيد الأضحى ليتسنى حشد الطلاب في هذه الفترة بالجبهات من خلال إغرائهم بالشهادة والتوظيف او الإبتعاث بالخارج وغيرها من المزايا، بينما تدعي التأجيل بسبب كورونا ، وفقاً لـ “الوطن ”

والأسوء من ذلك أنها تجبر الطلاب انفسهم على دعوة غيرهم بحيث إذا نجح الطالب في جلب 10 طلاب للتجنيد يتم إغداق المكافآت والمزايا عليه

كما يتم تخويف الطلاب بالإمتحانات الصعبة والأسئلة من خارج المقررات وتقليص فترة الإمتحان لإجبارهم على التجنيد

ومع ذلك ، فإن الإقبال على التجنيد ضيف من قبل الطلاب في ظل وعود الحوثي الكاذبة ومخاوف الطلاب من الخسائر الكبيرة في صفوف القتال

روابط ذات صلة

ضبط معدات ثقيلة بمحايل عسير تعمل بدون تراخيص

ضبط معدات ثقيلة بمحايل عسير تعمل بدون تراخيص
البرازيلي جوزيف دي سوزا حسم مستقبله مع الأهلي بالرحيل!

البرازيلي جوزيف دي سوزا حسم مستقبله مع الأهلي بالرحيل!
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي واسرة الشهيد آل سلطان ..

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي واسرة الشهيد آل سلطان ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*