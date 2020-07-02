إجبار طلاب اليمن على الإلتحاق بصفوف الحوثي مقابل النجاح

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كشفت مصادر عن إجراءات خطيرة في وزارة التعليم العالي التابعة للحوثيين تهدف إلى إجبار الطلاب على التجنيد بصفوف الحوثي مقابل الحصول على الشهادات الجامعية . وأكدت أن الوزارة قررت تأجيل الإمتحانات حتى بعد عيد الأضحى ليتسنى حشد الطلاب في هذه الفترة بالجبهات من خلال إغرائهم بالشهادة والتوظيف او الإبتعاث بالخارج وغيرها من المزايا، بينما تدعي التأجيل بسبب كورونا ، وفقاً لـ “الوطن ”

والأسوء من ذلك أنها تجبر الطلاب انفسهم على دعوة غيرهم بحيث إذا نجح الطالب في جلب 10 طلاب للتجنيد يتم إغداق المكافآت والمزايا عليه

كما يتم تخويف الطلاب بالإمتحانات الصعبة والأسئلة من خارج المقررات وتقليص فترة الإمتحان لإجبارهم على التجنيد

ومع ذلك ، فإن الإقبال على التجنيد ضيف من قبل الطلاب في ظل وعود الحوثي الكاذبة ومخاوف الطلاب من الخسائر الكبيرة في صفوف القتال