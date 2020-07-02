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في ظل أزمة كوفيد 19 ” سعود الطبية”: إجراء 1452 جلسة غسيل دموي بمركز الكلى

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في ظل أزمة كوفيد 19 ” سعود الطبية”: إجراء 1452 جلسة غسيل دموي بمركز الكلى

في ظل أزمة كوفيد 19 ” سعود الطبية”: إجراء 1452 جلسة غسيل دموي بمركز الكلى
http://almnatiq.net/?p=880065

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز الملك فهد للكلى عن إجراء نحو 1452 جلسة غسيل كلى، ضمن الجهود المبذولة خلال الأشهر الثلاث الماضية، التي شهدت إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشملت جلسات غسيل الكلى لمرضى الغسيل الدموي في غرف العزل و للحالات المؤكدة والغسيل الدموي المستمر.
وأوضح مدير المركز د.عبدالهادي الطلحي بأن المركز اتخذ إجراءات الوقاية المتبعة خلال هذه الفترة لحماية مرضى غسيل الكلى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كونهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وتتمثل أبرزها في استحداث غرف عزل جديدة، وتطبيق فرز بصري، منهم من تم تحويله للعزل، كما تم تكوين فريق عمل لمواجهة جائحة كورونا للعمل على مستوى المدينة، بالإضافة إلى إيجاد بدائل وحلول لإغلاق العيادات، وذلك بتغطية عمل عيادات الكلى وعيادة الغسيل البريتوني، وعيادة زراعة الكلى عن طريق العيادات الافتراضية والاتصالات الواردة من المرضى عبر مركز الاتصال الموحد للمدينة 19910، حيث تم التنسيق مع إدارة الخدمات الصيدلانية لضمان استلام المرضى أدويتهم الضرورية وتوصيلها لمقر إقامتهم.
وأشار د.الطلحي إلى أن المركز قدم نحو 1836 استشارة طبية لمرضى عيادات الكلى، إلى جانب استحداث عيادة افتراضية يوميًا من الأحد إلى الخميس بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية المشاركة لشؤون المرضى ممثلة بإدارة العيادات الخارجية، حيث استفاد من الخدمة نحو 439 مريض.

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