احدث الأخبار

مُفتي منطقة حوض الفولكا بروسيا : قرار المملكة بالحج مبني على حُسن تقدير الموقف لسلامة الحُجّاج
أبرز المواد
 “البيئة” تكافح الجراد على مساحة تجاوزت 12 ألف هكتار
أبرز المواد
 ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت” بسبب تراجع المخزون الأمريكي
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على وافدين بنجلاديشيين تورطا في جمع الأموال ومحاولة تهريبها دون تقديم ما يثبت مشروعيتها
منطقة الرياض
 غريفيث يدعو الأحزاب اليمنية إلى دعم مقترحه حول الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار
أبرز المواد
 تمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات جائحة فايروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص
أبرز المواد
 في ظل أزمة كوفيد 19 ” سعود الطبية”: إجراء 1452 جلسة غسيل دموي بمركز الكلى
أبرز المواد
 بوتين رئيسًا حتى 2036 بعد موافقة 78% من الروس على التعديلات الدستورية
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية
أبرز المواد
 إجبار طلاب اليمن على الإلتحاق بصفوف الحوثي مقابل النجاح
أبرز المواد
 ضبط معدات ثقيلة بمحايل عسير تعمل بدون تراخيص
أبرز المواد
 البرازيلي جوزيف دي سوزا حسم مستقبله مع الأهلي بالرحيل!
أبرز المواد
مُفتي منطقة حوض الفولكا بروسيا : قرار المملكة بالحج مبني على حُسن تقدير الموقف لسلامة الحُجّاج

مُفتي منطقة حوض الفولكا بروسيا : قرار المملكة بالحج مبني على حُسن تقدير الموقف لسلامة الحُجّاج

أبرز المواد
“البيئة” تكافح الجراد على مساحة تجاوزت 12 ألف هكتار

“البيئة” تكافح الجراد على مساحة تجاوزت 12 ألف هكتار

أبرز المواد
ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت” بسبب تراجع المخزون الأمريكي

ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت” بسبب تراجع المخزون الأمريكي

أبرز المواد
شرطة الرياض : القبض على وافدين بنجلاديشيين تورطا في جمع الأموال ومحاولة تهريبها دون تقديم ما يثبت مشروعيتها

شرطة الرياض : القبض على وافدين بنجلاديشيين تورطا في جمع الأموال ومحاولة تهريبها دون تقديم ما يثبت مشروعيتها

منطقة الرياض

مُفتي منطقة حوض الفولكا بروسيا : قرار المملكة بالحج مبني على حُسن تقدير الموقف لسلامة الحُجّاج

مُفتي منطقة حوض الفولكا بروسيا : قرار المملكة بالحج مبني على حُسن تقدير الموقف لسلامة الحُجّاج
http://almnatiq.net/?p=880082
المناطق - واس

نوه مُفتي منطقة حوض الفولكا بروسيا الاتحاديّة الشيخ مقدس عباس بيبارس بالقرار الذي اتخذته المملكة بإقامة فريضة الحج بأعداد محدود جداً من المواطنين والمقيمين من جنسيّات مُختلفة لسلامة وصحة الحُجّاج ، مؤكّداً أن القرار مبني على حفظ النفس وسلامة ضيوف الرحمن .
وأكد تضامنه وثقته التامة في تلك الإجراءات التي تأتي حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على سلامة قاصدي بيت الله الحرام ودفعاً للضرر وحفاظاً على الأرواح من وباء كورونا المُستجدّ المنتشر في العالم .
و أبان بيبارس أن الشريعة جاءت بالرحمة والرفق، ومن مقاصدها الخمس طوق النجاة للإنسان وحفظ النفس .

روابط ذات صلة

“البيئة” تكافح الجراد على مساحة تجاوزت 12 ألف هكتار

“البيئة” تكافح الجراد على مساحة تجاوزت 12 ألف هكتار
ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت” بسبب تراجع المخزون الأمريكي

ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت” بسبب تراجع المخزون الأمريكي
غريفيث يدعو الأحزاب اليمنية إلى دعم مقترحه حول الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار

غريفيث يدعو الأحزاب اليمنية إلى دعم مقترحه حول الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*