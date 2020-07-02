مُفتي منطقة حوض الفولكا بروسيا : قرار المملكة بالحج مبني على حُسن تقدير الموقف لسلامة الحُجّاج

المناطق - واس

نوه مُفتي منطقة حوض الفولكا بروسيا الاتحاديّة الشيخ مقدس عباس بيبارس بالقرار الذي اتخذته المملكة بإقامة فريضة الحج بأعداد محدود جداً من المواطنين والمقيمين من جنسيّات مُختلفة لسلامة وصحة الحُجّاج ، مؤكّداً أن القرار مبني على حفظ النفس وسلامة ضيوف الرحمن .

وأكد تضامنه وثقته التامة في تلك الإجراءات التي تأتي حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على سلامة قاصدي بيت الله الحرام ودفعاً للضرر وحفاظاً على الأرواح من وباء كورونا المُستجدّ المنتشر في العالم .

و أبان بيبارس أن الشريعة جاءت بالرحمة والرفق، ومن مقاصدها الخمس طوق النجاة للإنسان وحفظ النفس .