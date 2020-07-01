مدير صحة حائل: مركز فحص كورونا داخل السيارات خلال اسبوع

المناطق - حائل

صرح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري عن قرب افتتاح عيادة الفحص المبكر عبر المركبة”تأكد” دون الحاجة للنزول من المركبة بعد أن يقوم المراجع بحجز موعد عبر تطبيق”صحتي” للمواطنين والمقيمين.

وذكر “الشمري” خلال مداخلته ببرنامج “ياهلا” بأن التجهيزات الاساسية مكتملة ومن حيث المتوقع ان يتم الافتتاح خلال الاسبوع القادم والذي بلاشك سيخفف من ضغط المراجعين على عيادات ومراكز الفحص الاخرى في المنطقة.

واضاف الدكتور”الشمري” بان العمل في المركز سيكون لمدة ١٦ ساعه متواصلة وذلك من الساعة ٨ صباحاً وحتى الساعه ١٢ ليلاً بالمركز الذي سيحوي على مسارين لإستيعاب اكثر عدد ممكن من المراجعين والذي سيكون موقع الفحص المبكر عبر المركبة بجوار مركز الرعاية الصحية الاولية بالمنتزة الشرقي

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أطلقت المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ في المملكة، وأوضحت أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل أو زيارة المساكن، بل سيتم تنفيذها عبر عدة منافذ منها مراكز لفحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في عدة مدن في المملكة