أمانة القصيم تنهي صيانة سفلتة مليون متر مربع من الطرق بمدينة بريدة

المناطق - بريدة

أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال صيانة سفلتة مليون متر مربع في عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة بريدة.

وكانت أمانة منطقة القصيم قد استغلت فترة الحظر الخاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بإطلاق حملة صيانة مكثفة لمعالجة حالة الطرق بمدينة بريدة ، وشملت الأعمال مجموعة من الشوارع بأحياء وطرق المدينة (الخالدية ، حي السادة ، حي السالمية ، المنطقة المركزية ، طريق الملك سلمان ،طريق النقيب ، حي البشر، طريق عمر بن الخطاب حي النخيل ،شارع القناة، تقاطع شارع الاربعين مع طريق الأمير فيصل بن بندر، طريق الملك عبدالعزيز، حي النهضة ،حي القويع، حي الموطأ).

