احدث الأخبار

أمانة القصيم تنهي صيانة سفلتة مليون متر مربع من الطرق بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 مدير صحة حائل: مركز فحص كورونا داخل السيارات خلال اسبوع
منطقة حائل
 إيقاف نهائي كأس الدنمارك لعدم احترام مسافات التباعد
أبرز المواد
 مُفتي منطقة حوض الفولكا بروسيا : قرار المملكة بالحج مبني على حُسن تقدير الموقف لسلامة الحُجّاج
أبرز المواد
 “البيئة” تكافح الجراد على مساحة تجاوزت 12 ألف هكتار
أبرز المواد
 ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت” بسبب تراجع المخزون الأمريكي
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على وافدين بنجلاديشيين تورطا في جمع الأموال ومحاولة تهريبها دون تقديم ما يثبت مشروعيتها
منطقة الرياض
 غريفيث يدعو الأحزاب اليمنية إلى دعم مقترحه حول الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار
أبرز المواد
 تمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات جائحة فايروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص
أبرز المواد
 في ظل أزمة كوفيد 19 ” سعود الطبية”: إجراء 1452 جلسة غسيل دموي بمركز الكلى
أبرز المواد
 بوتين رئيسًا حتى 2036 بعد موافقة 78% من الروس على التعديلات الدستورية
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية
أبرز المواد
أمانة القصيم تنهي صيانة سفلتة مليون متر مربع من الطرق بمدينة بريدة

أمانة القصيم تنهي صيانة سفلتة مليون متر مربع من الطرق بمدينة بريدة

منطقة القصيم
مدير صحة حائل: مركز فحص كورونا داخل السيارات خلال اسبوع

مدير صحة حائل: مركز فحص كورونا داخل السيارات خلال اسبوع

منطقة حائل
إيقاف نهائي كأس الدنمارك لعدم احترام مسافات التباعد

إيقاف نهائي كأس الدنمارك لعدم احترام مسافات التباعد

أبرز المواد
مُفتي منطقة حوض الفولكا بروسيا : قرار المملكة بالحج مبني على حُسن تقدير الموقف لسلامة الحُجّاج

مُفتي منطقة حوض الفولكا بروسيا : قرار المملكة بالحج مبني على حُسن تقدير الموقف لسلامة الحُجّاج

أبرز المواد

أمانة القصيم تنهي صيانة سفلتة مليون متر مربع من الطرق بمدينة بريدة

أمانة القصيم تنهي صيانة سفلتة مليون متر مربع من الطرق بمدينة بريدة
http://almnatiq.net/?p=880091
المناطق - بريدة
أنهت أمانة منطقة القصيم أعمال صيانة سفلتة مليون متر مربع في عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة بريدة.

وكانت أمانة منطقة القصيم قد استغلت فترة الحظر الخاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بإطلاق حملة صيانة مكثفة لمعالجة حالة الطرق بمدينة بريدة ، وشملت الأعمال مجموعة من الشوارع بأحياء وطرق المدينة (الخالدية ، حي السادة ، حي السالمية ، المنطقة المركزية ، طريق الملك سلمان ،طريق النقيب ، حي البشر، طريق عمر بن الخطاب حي النخيل ،شارع القناة، تقاطع شارع الاربعين مع طريق الأمير فيصل بن بندر، طريق  الملك عبدالعزيز، حي النهضة ،حي القويع، حي الموطأ).

وتعد هذه الأعمال من المهام الدورية التي تعمل عليها أمانة منطقة القصيم في تحسين شوارع مدينة بريدة وجعلها ذات جودة عالية وتحقق الاستخدام الأمثل لمستخدمي هذه الطرق والاستفادة منها ، وتحقيقاً لجودة الحياة لسكان المدينة ، والأمانة مستمرة بأعمال صيانة جميع الطرق الرئيسية بالمدينة والأحياء السكنية التي تتطلب ذلك .

روابط ذات صلة

الصالات والمراكز الرياضية بالقصيم تستقبل منتسبيها وفق الضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية

الصالات والمراكز الرياضية بالقصيم تستقبل منتسبيها وفق الضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية
أمير القصيم يدشن المقر الجديد لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية “دمي” ببريدة

أمير القصيم يدشن المقر الجديد لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية “دمي” ببريدة
الأمير فيصل بن مشعل يتفقد مركز القصيم العلمي بعنيزة

الأمير فيصل بن مشعل يتفقد مركز القصيم العلمي بعنيزة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*