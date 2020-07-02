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المواصفات السعودية تدعو المتخصصين لإبداء مقترحاتهم حول عدد من المواصفات واللوائح الفنية

المواصفات السعودية تدعو المتخصصين لإبداء مقترحاتهم حول عدد من المواصفات واللوائح الفنية

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المواصفات السعودية تدعو المتخصصين لإبداء مقترحاتهم حول عدد من المواصفات واللوائح الفنية

المواصفات السعودية تدعو المتخصصين لإبداء مقترحاتهم حول عدد من المواصفات واللوائح الفنية
http://almnatiq.net/?p=880097
المناطق - واس

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جميع المختصين والمهتمين إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول العديد من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية.
وبلغت المشاريع المطروحة لمرئيات العموم نحو 16 مشروعاً، تضمنت مواصفات تختص في السلامة الكهربائية وكذلك قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية وطرق اختبار مساحيق الغسيل المنزلية ومنظفات السجاد والزجاجات المخبرية وجلود البطانيات، بالإضافة إلى اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ.
وأوضحت المواصفات السعودية أنها تولي اهتماماً كبيراً بمشاركة الجمهور من المهتمين وأهل الاختصاص وكل من يرغب في إبداء الرأي؛ وذلك من أجل تطوير مواصفات قياسية ولوائح فنية تدعم الصناعات الوطنية وتعزز تنافسية الاقتصاد السعودي.
وللتعرف أكثر وإبداء المرئيات والمقترحات حول مشاريع المواصفات واللوائح يمكن الدخول على الرابط التالي https://bit.ly/2NTQw8J

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